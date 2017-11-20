GAZİANTEPSPOR - BOLUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gaziantepspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 12. haftasında Gaziantepspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Gaziantepspor: Şenol Can, Abdullah Elyasa Süme, Zeki Sinanoğlu, Hüseyin Polat, İlker Günaslan, Selçuk Özcan, Muhamed Ildız, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Yusuf Erdem, Harun Enes Nural
Teknik Direktör: Vedat Özsoylu
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Boluspor: Renato Arapı, Alim Öztürk, Rydellromano Poepon, İrfan Başaran, Guıdo Koçer, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Emre Malok, Gökmen Olgaç, Kemal Elmas, Emre Kargın
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