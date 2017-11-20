TAKIMA DIŞARIDAN MÜDAHALELER İLE SABOTE EDEN FUTBOLCULAR VAR"

Çok kısa konuşacağım, zaten fazlada birşey söylemek istemiyorum. Son söylemem gerekeni başta söylüyorum, Takdiri spor kamuoyuna bırakıyorum. 2006 da ilk defa burada teknik direktör oldum ve giderken konuşmadım. 2017 4.'cü sefer gelip gidişim, ben yine Gençlerbirlikli duruşumu sergiledim ve yine konuşmayım. Ama bu takımın oluşumunda hiçbir dahlim yoktur. Ben yapılan transferlerin üzerine gelmişimdir. Bu takımın başında 10 maça çıktım. Gelirken de sıkıntılarım olacağını söyledim. Ne ben teknik direktörlüğümü tartışırım, nede bu alınan sonuçları kendime bağlarım. Bu bir yönetim takdiridir. Bu benim takdirim değildir. Yönetim dün akşam başkanın isteği ile yöneticinin bana tebliğ etmesidir. Olay bundan ibarettir. Ha mağlubiyetlere göre gönderiliyorsam bu kendi yorumları. Ben bundan sonra Gençlerbirliği’ne başarılar diliyorum. İnşallah benim ayrılmam veya onların beni ayırması, her iki taraf içinde iyi olur. Bütün camia ve gazeteciler olan her şeyi biliyorlar. Ben fazla detaya girmeyeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hatamız varsa özür dileriz. Ben ve ekibim buara da çok daha fazlasını yapacak güçteydik. Buna da çok fazla emindim ama malesef ki, yönetimin kendi taktiri. Buna da saygı duymamız gerektiğini her zaman söylüyorum ve teşekkür ediyorum,'' dedi.

Basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlayan Mesut Bakkal, hoca değişikliğinin camiayı aldatmak olarak değerlendirerek şöyle devam etti:

''Akşam kendilerine de söyledim arkadaşlar, burada ki sebep ne? Niçin neden, burada ben hatalı değilim. Ben Kayseri de çok iyi bir çıkış yaptığım zaman nereye geldiğimin farkındayım. Ama ben Gençlerbirliğini sevdiğim için ve ilk gün söyledim. Bu takım sıkıntı yaşayacak? Birbirimize destek olmamız gerekir, benim arkamda durmanız gerekir ve transfer yapıldı mı, yapılmadı. Şimdi transfer dönemine giriyoruz. O alındı bu alınmadı. Ben adam gibi Gençlerbirliği’ni seçtim, ama benim arkamda durulmadı. Ben taşın altına elimi değil kafamı soktum. Ben söyledim, enkaza gidiyoruz. Benim yaptığım belki hata ama hata ise hata, bundan daha fazlası varmı.''diye konuştu

Takıma futbolcuların antrenör getirip götürmesi ve takım dışardan sabote ediliyor bunu kabul ediyormusunuz sorusuna ise Bakkal, ediyorum, ediyorum! Beni bilenler bilir, 4 sefer geldim ve lira talep etmedim ve hiç arkama bakmadan çekip gittim. Nedendi, bize kadro yapılıyordu ve başarısız olup gidiyorduk. Değişim gerekiyordu ve gidiyorduk ama şimdi benim hiçbir günahım yok! Tek tek günahım yok. İnşallah benim gitmem milat olur. Bu takımı benden başkası kurtaramazdı. Bunu net söylüyorum, isterse megolomanlık desinler. Ben bu arada fare deliğini dahi bilen birisim. Benim gibi fedakâr yapıda olan birine bu kadar ucuz olmaz bu işler. ''ifadesini kullandı.

İmza attığında transfer istemedi atınca istediği söylentilerine ise Mesut Bakkal: ''Ne kadar dışarıdan seyretseniz de dedim, tanımam için bu takımla çalışmam lazım dedim. Sonra yöneticiler ve sizler dahi bu takıma transfer gerektiğini söylediniz. Transfere iki gün kala liste verdim ve buradan iyi oyuncu buluyorsanız alalım dedim. Atıf, Volkan gibi oyuncularla görüştük alalım dedik. Ben ne kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Ben onlara elimizdeki oyuncular Fransa liginde oynamış oyuncular bir bakalım. Ama çalıştıktan sonra iki hafta önce kendilerine kesinlikle transfere ihtiyacınız var bu takımın teknik direktörü olarak. Ondan sonra ne olduysa her şey değişti! Bunda ne var benim transferi beğenmemle beğenmememle? ne diyecektim ben geldiğimde, bu oyuncu gurubu rezil oynamaz mı diyecektik. Alabiliyorsanız alın dedim iki gün kala ve 3 tane isim söyledim. Herkes şahit. Şimdi devrede söyledim ve beş tane adam sitedim. Gerekmiyor diyen zaten futboldan anlamaz! Bu yakışmadı yorum sizin, bu yakışmadı. Üzgün müsünüz evet ama Teknik direktörlüğümü bu takımla tartıştırmam. Bu arada hepsi dostumuz. Gençlerbirliği’nin masaya yatırılmasına çok üzülüyorum. Bu 4.'cü geliş gidişim ama hakikaten zayıf gördüm. Bunu söylemeye de hakkım var. Ben istemeden işime son verdiler. 5.'ci defa olsa vallaha ben yine gelirim. Ben Gençlerbirliği’ni seviyorum. Benim için çok farklı bir kulüp. Net söylüyorum, ne gelirken para istedim, nede düşündüm. Maddiyatla Gençlerbirliği’nde benim alakam yok. Belki de on maç sonra gel bizi kurtar diyecek. Türkiye'de inanılmaz şeyler oluyor. Ama inşallah benim bırakmam hayırlı olur. Taraftarda kusura bakmasın, belki istedikleri galibiyetleri alamadım. Bir başkasını suçlamak değil ama ortam bu gerçek bu” ifadelerini kullandı.