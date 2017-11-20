GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ADAYLAR KİMLER?

Kayserispor yenilgisi sonrası Mesut Bakkal ile yolları ayıran Gençlerbirliği'nde hoca adayları belli olmaya başladı.

Kulüpte ilk başta en çok konuşulan hoca, kulübün belki de tarihinde en kötü transferlerine imza atan Ümit Özat... Kulübün geçen seneki kadrosundan bir çok oyuncunun gitmesine ses çıkarmayı bırakın adeta destekleyen, yaptırdığı 20 transferlere rağmen takımın son sırada ve en çok gol yiyen takım olmasının baş mimarı Ümit Özat, başkan Murat Cavcav tarafından en çok dillendirilen hoca olarak göze çarpıyor.

Sezon başında basınla, taraftarla, yöneticilerle kavga etmesi ile kulübü savaş alanına çeviren Ümit Özat'ın tekrar gelmesi durumunda başta Murat Cavcav olmak üzere yönetimin ciddi tepki ile de başa çıkması gerekecek gibi görünüyor.

Gençlerbirliği ile adı anılan bir diğer isim de daha önce Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un çalıştıran Christoph Daum... 2014 yılında Bursaspor'dan ayrılması ardından bu sene Romanya milli takımını çalıştıran Daum ile bir görüşmenin yapıldığı öğrenildi.

Daha önce Gençlerbirliği'nin tarihindeki en büyük başarılarında takımın başında olan Ersun Yanal'ın da görüşülecek hocalar arasında olduğu belirtiliyor. Bu sezon başında Trabzonspor'u çalıştıran ancak aldığı kötü sonuçlar sonrası ayrılan Ersun Yanal ile henüz bir görüşme yapıldı bilgisi ulaşmadı.

Adı geçen diğer teknik direktörler ise Hikmet Karaman ve Ertuğrul Sağlam'ın yanı sıra daha önce Kayserispor'u çalıştıran Robert Prosinecki olduğu öğrenildi. Kulüpte adı geçen bir diğer isim de daha önce Akhisar Belediyespor'u çalıştıran Cihat Aslan olarak görünüyor.

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