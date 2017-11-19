MESUT BAKKAL DÖNEMİ SONA ERDİ...

Gençlerbirliği'nde Kayseri yenilgisi sonrası Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.
Ümit Özat ile tarihinin en kötü transferlerini yapan Gençlerbirliği'nde 4'ncü hafta göreve başlayan ve hiç bir transfer yapmasına izin verilmeyen Mesut Bakkal ile Kayseri yenilgisi sonrası yollar ayrıldı.
Karşılaşma sonrası tesislerde görüşen yöneticiler, başkan Murat Cavcav'ın talimatı doğrultusunda tazminat pazarlığı yaptı ve yolların ayrılmasına karar verdi.
Teknik direktör adayları yavaş yavaş belli olurken yine Ümit Özat'ın getirilme ihtimali konuşuluyor.
- KLASSPOR ÖZEL HABER