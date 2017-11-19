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Mesut Bakkal dönemi sona erdi...
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MESUT BAKKAL DÖNEMİ SONA ERDİ...

Mesut Bakkal dönemi sona erdi...

Gençlerbirliği'nde Kayseri mağlubiyeti sonrası Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

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Gençlerbirliği'nde Kayseri yenilgisi sonrası Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Ümit Özat ile tarihinin en kötü transferlerini yapan Gençlerbirliği'nde 4'ncü hafta göreve başlayan ve hiç bir transfer yapmasına izin verilmeyen Mesut Bakkal ile Kayseri yenilgisi sonrası yollar ayrıldı.

Karşılaşma sonrası tesislerde görüşen yöneticiler, başkan Murat Cavcav'ın talimatı doğrultusunda tazminat pazarlığı yaptı ve yolların ayrılmasına karar verdi.

Teknik direktör adayları yavaş yavaş belli olurken yine Ümit Özat'ın getirilme ihtimali konuşuluyor.

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9
mert
20 Kasım 201700:03
Bu takıma kaliteli hoca gelmez. Mehmet Özdilek ve İbrahim Üzülmez\\\'in hakkı yendi. İyi futbol oynatıyorlardı ama İlhan Cavcav hata yaptı onları göndererek. Bu saatten sonra Mustafa Kaplan gibi gel deyince gelen adamları getiriler sonra yine postalarlar. olan takıma oldu. Ümit Özat ve Murat Cavcav yeteneksizleri
8
Ersun
19 Kasım 201722:25
Ersun yanal dusuyorsak da kaliteli bir hocayla duselim
7
Şakir
19 Kasım 201722:14
Mesut Bakkal'ın hangi yapmadığı işi yeni gelen hoca yapacak ? Ligin en yetersiz kadrosunu kim yaptıysa o gidecek. Onun adı da Murat Cavcav'dır.
6
Mustafa Tanrıverdi
19 Kasım 201721:55
Bu işin olmayacağı baştan belliydi ama bizi dinleyen yok sakın olaki Ümit Özat'ı getirmezlet
5
Milli arası iyi olacaktı
19 Kasım 201721:41
Milli ara arası çok iyi olacaktı, Galatasaray maçı sonrası bu karar alınması gerekirdi neyi beklediler
4
F.Kaya
19 Kasım 201721:31
Ersun Yanal... Umit ozatin adi geciyor falan yazilmis. And olsunki birdaha Gençlerbirliği macina gitmem
3
Çubuk beyi
19 Kasım 201721:24
Ersun Yanal getirilmeli futbolcular teknik direktör seçiyor olabilir.
2
GB
19 Kasım 201721:19
Ne oldu, Başakşehir ve Beşiktaş galibiyetleri yetti mi ? Hani beraber batacaktık ! Murat Cavcav sensiz batmayı tercih etti. Hoca kim olursa olsun, Başkan gitmiyorsa Gençlerbirliği elden gidiyor.
1
Ersun Yanal
19 Kasım 201720:55
Ersun Yanal gerisi yalan
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