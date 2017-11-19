﻿
Çaykur Rizespor 3 - İstanbulspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÇAYKUR RİZESPOR 3 - İSTANBULSPOR 0

Çaykur Rizespor 3 - İstanbulspor 0

TFF 1.Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor ile İstanbulspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.

137 Okunma

Çaykur Rizespor 3 - İstanbulspor 0

TFF 1.Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor ile İstanbulspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Özgür Çek, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Davide Petrucci, Robin Yalçın, Marwane Saadane, Lincoln Henrique (65' Recep Niyaz), Braian Samudio (88' Ozan Papaker), Leonard Kweuke (70' Süleyman Koç)

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (76' Zafer Şensoy), Muhsin Yıldırım, Wellington Nascimento, Onur Kolay, Halil Çolak (80' Jean-jacques Bougouhi), Onur Ergün, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Nemanja Kojic (67' İbrahim Yılmaz)

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İbrahim Çağlar Uyarcan, Burak Şeker

Goller: DK 55: Özgür Çek (Çaykur Rizespor), DK 78: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 90: (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 9: Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor), DK 81: Zafer Şensoy (İstanbulspor)

﻿

Çaykur Rizespor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
TFF 1. Lig'de 13. ve 14. hafta programı
"TFF, 2019 sonrası için kulüplerle oturup masaya yatırmalı"
"İbrahim Üzülmez olarak benim sihirli bir değneğim yok"
Adanaspor 3 - Çaykur Rizespor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿