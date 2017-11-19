ÇAYKUR RİZESPOR 3 - İSTANBULSPOR 0

Çaykur Rizespor 3 - İstanbulspor 0
TFF 1.Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor ile İstanbulspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-0 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Özgür Çek, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Davide Petrucci, Robin Yalçın, Marwane Saadane, Lincoln Henrique (65' Recep Niyaz), Braian Samudio (88' Ozan Papaker), Leonard Kweuke (70' Süleyman Koç)
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (76' Zafer Şensoy), Muhsin Yıldırım, Wellington Nascimento, Onur Kolay, Halil Çolak (80' Jean-jacques Bougouhi), Onur Ergün, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Nemanja Kojic (67' İbrahim Yılmaz)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İbrahim Çağlar Uyarcan, Burak Şeker
Goller: DK 55: Özgür Çek (Çaykur Rizespor), DK 78: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 90: (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 9: Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor), DK 81: Zafer Şensoy (İstanbulspor)