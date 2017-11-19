MESUT BAKKAL: "BATARSAK BİRLİKTE BATALIM!"

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği'nde istenilen bir türlü olmuyor!

Kayserispor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, görevi bırakmayacağını belirterek "Hiçbir yere gitmem. Batarsak birlikte batarız." dedi.

Bakkal, Gençlerbirliği'nin Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayla ilgili söylenecek çok şeyin olmadığını Süper Lig'de bu kadar kolay gol yiyen takımın kazanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

"Kaleyi tutan gol oluyor derseniz kabul ederim." diyen Bakkal, Kayserispor'un pozisyona girmeden duran top organizasyonlarıyla goller attığını ifade etti.

Görevi bırakmayacağını vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Hiçbir yere gitmiyorum. Benden sonraki hocaya transfer yapılırsa sizin karşı gelmeniz lazım. Biz senin vecibelerini yenine getiriyoruz derlerse o başka. Daha da çırpınmamız lazım. Yine sahip çıkacağız, batarsak birlikte batarız. Bir şeyler bozuksa bunu benden başka kimse düzeltemez. Gemiyi terk etmem, ne korkağım ne da kaçağım. Hocalığımı tartıştırmam. Eskiden git deniliyordu, gidiyorduk, artık yok. Ben elimden geleni yapacağım. Suç bende olsa babam mezardan kalksa durmam. Transfer yapılacaksa benim başında olduğum ekibe yapılmalı."