GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇININ ARDINDAN GERGİN ANLAR YAŞANDI

Gençlerbirliği'nde Kayserispor yenilgisi sonrası soyunma odasına giren ve oynamayan Zeki Yavru ile Ousmane N'Diaye arasında çıkan kavgayı takım arkadaşları önledi.



Zeki Yavru niye mücadele etmiyorsun diyerek Ousmane N'Diaye'nin üzerine yürümesinden sonra çıkan kavgayı takım arkadaşları yatıştırdı.



Bakan Mehmet Özhaseki'nin korumaları ile güvenlik görevlileri arasında kavga



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma sonrası galip gelen Kayserispor'un soyunma odasına akreditasyonsuz girmek istemesi üzerine tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından da kavga yaşandı.



Maç sonu Kayserisporlu futbolcuları kutlamak için soyunma odasına gitmek isteyen Bakan'a önce özel güvenlik izin vermedi. Bakan'ın ricası üzerine özel güvenlik Özhaseki'ye izin verdi. Ancak korumalar ve özel kalem müdürü de içeri girmeye kalkınca özel güvenlik kapıyı kapatarak içeri kimseyi almadı. Bunun üzerine korumalar ve özel güvenlik arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından kavga ettikleri öğrenildi.



Bakan Mehmet Özhaseki, soyunma odası dönüşünde, ''Yasak olduğunu bilmiyordum, özür dilerim'' dedi.



Özhaseki şunları söyledi:



"Karşılıklı olarak birbirlerine hakaret ettiler. Keşke yapmasalardı. Bunlar yakışmıyor. Golden sonra bile 'kesin sesinizi oturun ayıptır' dedik. Özür dilemesini de bilirim. Ama gerçekten içeri girmemin yasak olduğunu bilmiyordum. Yıllarca yöneticilik yaptım, bilmiyordum. Meraklısı da değilim. Ben kurallara aykırı olduğunu bilmiyordum. Hocayı tebrik edip çıktım. Kurallara aykırı olduğunu gerçekten bilmiyordum, özür dilerim."

DHA - ERCAN ATA