﻿
İşte Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE FENERBAHÇE - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

272 Okunma

İşte Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:30'da başlayacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fb Şükrü Saracoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Vıtaly Dyakov, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Delvin Chanel Ndınga, Sergıo Ramon Rocket Alvarez

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek, Arda Kardeşler

﻿

12. haftanın hakemleri belli oldu!
Yabancı oyuncu sayısı ve VAR için tarih...
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
Özbek'ten video hakem açıklaması
Kameni ve Volkan güven vermiyor
"TFF, 2019 sonrası için kulüplerle oturup masaya yatırmalı"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿