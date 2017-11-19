İŞTE FENERBAHÇE - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Fb Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fb Şükrü Saracoğlu
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Nabıl Dırar, Şener Özbayraklı, Gıulıano Vıctor De Paulo, Vıncent Petrus Anna Sebastıaan Janssen, Roman Neustaedter, Martın Skrtel, Josef De Souza Dıas, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Vıtaly Dyakov, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Auremır Evangelısta Dos Santos, Serhıy Rybalka, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Delvin Chanel Ndınga, Sergıo Ramon Rocket Alvarez
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek, Arda Kardeşler
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