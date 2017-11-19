OSMANLISPOR SON SIRALARDAN KURTULAMIYOR

Trabzonspor 4 - Osmanlıspor 3
Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-3 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Jan Durica, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Ogenyi Onazi, Matus Bero (46' Jose Sosa), Yusuf Yazıcı (76' Juraj Kucka), Dame N'doye (71' Hugo Rodallega), Burak Yılmaz, Fabian Castillo
Teknik Direktör:
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Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Tiago Pinto (15' Anıl Karaer), Numan Çürüksu, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxso, Josue (71' Özer Hurmacı), Musa Çağıran, Adrien Regattin, Serdar Gürler, Raheem Lawal, Aminu Umar (76' Souleymane Doukara)
Teknik Direktör: İrfan Buz
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Hakem: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 7: Musa Çağıran (Osmanlıspor), DK 28: Joao Pereira (Osmanlıspor), DK 39: Dame N'doye (Trabzonspor), DK 41: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 57: Joao Pereira (Osmanlıspor), DK 70: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 90: Burak Yılmaz (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 30: Matus Bero (Trabzonspor), DK 44: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 45: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 75: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 80: Raheem Lawal (Osmanlıspor), DK 90: Tiago Pinto (Osmanlıspor), DK 90: Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
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