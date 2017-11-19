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Altınordu 3 - Giresunspor 3
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ALTINORDU 3 - GİRESUNSPOR 3

Altınordu 3 - Giresunspor 3

TFF 1.Lig 12. haftasında Altınordu ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altınordu 3 - Giresunspor 3

TFF 1.Lig 12. haftasında Altınordu ile Giresunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altınordu: Berke Özer, Uğur Arslan Kuru, Mehmet Murat Uçar, Recep Yemişci, Ali Mert Aydın, Deniz Vural, Serkan Göksu, Kerim Avcı (66' Erdoğan Yeşilyurt), Barış Alıcı, Musa Caner Aktaş, Mirkan Aydın (74' Alican Özfesli)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Caner Arıcı, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang, Sinan Özkan (90' Mert Örnek), Dodo, Jones Carioca (39' Fatih Atik), Mehmet Akyüz (85' Mauricio Dale)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Hakem: Serkan Tokat, Cem Satman, Mustafa Savranlar, Alper Çetin

Goller: DK 36: Barış Alıcı (Altınordu), DK 44: Kerim Avcı (Altınordu), DK 47: Panajotis Dimitriadis (Giresunspor), DK 53: Mehmet Akyüz (Giresunspor), DK 71: Mehmet Akyüz (Giresunspor), DK 72: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)

Sarı Kart: DK 31: Hüsamettin Tut (Giresunspor)

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