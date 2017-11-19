ÇAYKUR RİZESPOR - İSTANBULSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Çaykur Rizespor - İstanbulspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 12. haftasında Çaykur Rizespor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Mehmet Uslu, Robın Yalçın, Davıde Petruccı, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Lıncoln Henrıque Olıverıa Dos Santos, Özgür Çek, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Kolay, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Nemanja Kojıc, İbrahim Halil Çolak, Ali Dere
Teknik Direktör: Tamer Avcı
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Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İbrahim Çağlar Uyarcan, Burak Şeker
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