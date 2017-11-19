Alanyaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Alanyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 kazandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Welinton Silva, Taha Yalçıner (19' Giannis Maniatis), Serge Mbilla Etame (72' Emre Nefiz), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Vagner Love (62' Chisamba Lungu)
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Nacer Barazite (62' Azubuike Godson), Adem Büyük, Murat Yıldırım, Michael Pereira (84' Eren Tozlu), Aytaç Kara, Batuhan Altıntaş (46' Issiar Dia)
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken, Tugay Kaan Numanoğlu
Gol: DK 50: Vagner Love (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 53: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 83: Michael Pereira (Evkur Y.Malatyaspor), DK 89: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor)
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