﻿
Alanyaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALANYASPOR 1 - EVKUR Y.MALATYASPOR 0

Alanyaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Alanyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 kazandı.

240 Okunma

Alanyaspor 1 - Evkur Y.Malatyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Alanyaspor ile Evkur Y.Malatyaspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 1-0 kazandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Welinton Silva, Taha Yalçıner (19' Giannis Maniatis), Serge Mbilla Etame (72' Emre Nefiz), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Vagner Love (62' Chisamba Lungu)

Teknik Direktör: Safet Susiç

Evkur Y.Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Issam Chebake, Nacer Barazite (62' Azubuike Godson), Adem Büyük, Murat Yıldırım, Michael Pereira (84' Eren Tozlu), Aytaç Kara, Batuhan Altıntaş (46' Issiar Dia)

Teknik Direktör: Erol Bulut

Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken, Tugay Kaan Numanoğlu

Gol: DK 50: Vagner Love (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 53: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 83: Michael Pereira (Evkur Y.Malatyaspor), DK 89: Aytaç Kara (Evkur Y.Malatyaspor)

﻿

Alanyaspor - Evkur Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
12. haftanın hakemleri belli oldu!
Yabancı oyuncu sayısı ve VAR için tarih...
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
Özbek'ten video hakem açıklaması
"TFF, 2019 sonrası için kulüplerle oturup masaya yatırmalı"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿