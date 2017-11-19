GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İSTENİLEN BİR TÜRLÜ OLMUYOR!

Site Yorumları

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4 F.Kaya 19 Kasım 201718:25 Tribundeki rezaleti birakip maca gelirsek. Bence tek guzel sey Mert in oynaması ve umit vermesiydi. Ama malesef takim dökülüyor. Duran toplari Ugur un kullanmasi bile takimin kapasitesinin dusuklugunun gostergesi bence. Acil en az iki orta sahaya bir kanada bir forvete transfer lazim. Ama ucuz topcu degil. Skoko ayarinda.Azofeifa ayarinda. Djalma ayarinda. Vlemincx ayarinda...

3 F.Kaya 19 Kasım 201718:02 Takim duser,kalir,yener,yenilir,hoca degisir, yönetim degisir. Hepsi gelir gecer. Amaaaa o maratonun ortasina yerlestirilen insanlara takima kufurler eden o pislik herif ve onun gibi pislikler varya... İşte onlar esas Gençlerbirliği ni yok ederler. Aldiklari 50-100 tl nin karsiligini vermek icin her turlu pisliği yapan takımımızın kültürüne ayki o bugunku kufurbaz herifin ve onun gibilerin, onlari sahsi menfaatleri icin tribunde kullananlarin Allah belasini versin.

2 GB 19 Kasım 201717:45 Bu Başkan'ın etrafında birlik çağrısı yapanların tamamı, takımın küme düşmesinden sorumludurlar. Silkelenip bir bilene teslim etmek yerine, sinerek teslim bayrağı çekilmiştir. Yazıklar olsun...