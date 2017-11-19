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Gençlerbirliği'nde istenilen bir türlü olmuyor!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İSTENİLEN BİR TÜRLÜ OLMUYOR!

Gençlerbirliği'nde istenilen bir türlü olmuyor!

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.

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Gençlerbirliği 1 - Kayserispor 2

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Ahmet İlhan Özek (76' Elvis Manu), Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (61' Vedat Muriqi), Kamal Issah (61' Diallo Guidileye), Jailton Paraiba, Petar Skuletic

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan (46' Nikola Stojiljkovic), Tiago Lopes (46' Cristian Sapunaru), Ryan Mendes (74' Levent Gülen), Güray Vural, Fernando Boldrin, Şamil Cinaz, Stephane Badji, Umut Bulut

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Bayarslan

Goller: DK 28: Umut Bulut (Kayserispor), DK 32: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 58: Fernando Boldrin (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 43: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 80: Muammer Yıldırım (Kayserispor), DK 90: Fernando Boldrin (Kayserispor)
 

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4
F.Kaya
19 Kasım 201718:25
Tribundeki rezaleti birakip maca gelirsek. Bence tek guzel sey Mert in oynaması ve umit vermesiydi. Ama malesef takim dökülüyor. Duran toplari Ugur un kullanmasi bile takimin kapasitesinin dusuklugunun gostergesi bence. Acil en az iki orta sahaya bir kanada bir forvete transfer lazim. Ama ucuz topcu degil. Skoko ayarinda.Azofeifa ayarinda. Djalma ayarinda. Vlemincx ayarinda...
3
F.Kaya
19 Kasım 201718:02
Takim duser,kalir,yener,yenilir,hoca degisir, yönetim degisir. Hepsi gelir gecer. Amaaaa o maratonun ortasina yerlestirilen insanlara takima kufurler eden o pislik herif ve onun gibi pislikler varya... İşte onlar esas Gençlerbirliği ni yok ederler. Aldiklari 50-100 tl nin karsiligini vermek icin her turlu pisliği yapan takımımızın kültürüne ayki o bugunku kufurbaz herifin ve onun gibilerin, onlari sahsi menfaatleri icin tribunde kullananlarin Allah belasini versin.
2
GB
19 Kasım 201717:45
Bu Başkan'ın etrafında birlik çağrısı yapanların tamamı, takımın küme düşmesinden sorumludurlar. Silkelenip bir bilene teslim etmek yerine, sinerek teslim bayrağı çekilmiştir. Yazıklar olsun...
1
Abdurrahman Kirmizi
19 Kasım 201716:02
Yine 19 Mayisdan boynumuz bukuk ayriliyoruz Umutsuzluk artik Aliskanlik yapti.Takimin kalite diye bir seyi yok. Hirs ilk 20dk var sonra oyuncularin ozguveni kayboldu. Adamlarida hoca var adam cesur ve kararli iki beklerini degisti mac degisti. 6 mac Seri oldu 5 simdi Baskan. Umutlar 1 mac daha eridi. Cik yarin hocayi gonder ve transferde dogru is yaptik falan de.Bence gitme zamani. Ocak ayinda yeni bir yonetime durumu kurtarma sansi olsun.
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