GENÇLERBİRLİĞİ'NDE İSTENİLEN BİR TÜRLÜ OLMUYOR!

Gençlerbirliği 1 - Kayserispor 2
Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Ahmet İlhan Özek (76' Elvis Manu), Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (61' Vedat Muriqi), Kamal Issah (61' Diallo Guidileye), Jailton Paraiba, Petar Skuletic
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Kayserispor: Muammer Yıldırım, Jean-armel Kana-biyik, Oleksandr Kucher, Atila Turan (46' Nikola Stojiljkovic), Tiago Lopes (46' Cristian Sapunaru), Ryan Mendes (74' Levent Gülen), Güray Vural, Fernando Boldrin, Şamil Cinaz, Stephane Badji, Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Bayarslan
Goller: DK 28: Umut Bulut (Kayserispor), DK 32: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 58: Fernando Boldrin (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 43: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 80: Muammer Yıldırım (Kayserispor), DK 90: Fernando Boldrin (Kayserispor)
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