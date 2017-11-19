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Trabzonspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TRABZONSPOR - OSMANLISPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Trabzonspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Jan Durıca, Fabıan Andres Castıllo Sanchez, Dame N'doye, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Ogenyı Eddy Onazı, Matus Bero, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Numan Çürüksu, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Adewole Raheem Lawal, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Musa Çağıran, Amınu Umar, Serdar Gürler, Avdıja Vrsajevıc, Andreas Beyer Maxso, Adrıen Danıel Karoly Regattın

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan, Mustafa Öğretmenoğlu

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