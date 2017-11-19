KARŞIYAKA 1 - ALTAY 2

Karşıyaka 1 - Altay 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Karşıyaka ile Altay İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 2-1 kazandı.
Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Mustafa Aşan, Mahmut Temür, Ali Say, Arif Cılak, Harun Atalay (46' Battal Demirbilek), Can Erdem, Anıl Çıracı (73' Namık Barış Çelik)
Teknik Direktör: Halim Okta
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Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk (69' Murat Türkkan), Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, İhsan Furkan Deniz, İbrahim Ferdi Coşkun (29' İbrahim Akın), Ferhat Çulcuoğlu, Hüsamettin Yener, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya, Murat Uluç (73' Maksut Taşkıran)
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Selim Özen, Özcan Sultanoğlu, Yakup Bulut, Bayram Başkan
Goller: DK 14: İhsan Furkan Deniz (Altay), DK 41: Murat Uluç (Altay), DK 65: Can Erdem (Karşıyaka)
Sarı Kart: DK 73: Abdülhamit Yıldız (Karşıyaka)
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