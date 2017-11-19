MUĞLASPOR 0 - E.VELİMEŞESPOR 1

Muğlaspor 0 - E.Velimeşespor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 13. haftasında Muğlaspor ile E.Velimeşespor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı E.Velimeşespor 1-0 kazandı.
Muğlaspor: Barış Başkan, Osman Bodur, Alican Özaltun, Nizamettin Emirhan Kılıç, Polat Ertek, Berkay Günay, Haluk Ulaşoğlu, Ender Acar (54' Berkay Yüksel), Ceyhun Elmas (76' Veysel Kılıç), Enes Erdal İç (66' Fatih Bolat), Emre Gemici
Teknik Direktör: Mustafa Yağcı
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E.Velimeşespor: Erhan Kırcı, Selçuk Baştürk, Selim Şahinbaş, Bahtiyar Yıldırım, Baran Işık, İlhan Aslanoğlu (55' Halil İbrahim Yazğılı), Semih Kahraman, İsa Taştemir, İbrahim Fatih Dilek (71' Metehan Mimaroğlu), İlker Ataseven, Gökdeniz Varol (79' Caner Karuk)
Teknik Direktör: Özgür Sağlam
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tarık Güldal, Asker Açıkgöz, Ahmet Deveci, Mustafa İnan
Gol: DK 20: İlhan Aslanoğlu (E.Velimeşespor)
Sarı Kartlar: DK 32: Polat Ertek (Muğlaspor), DK 32: İsa Taştemir (E.Velimeşespor), DK 36: Ender Acar (Muğlaspor), DK 78: İlker Ataseven (E.Velimeşespor), DK 80: Veysel Kılıç (Muğlaspor), DK 90: Berkay Yüksel (Muğlaspor), DK 90: Selçuk Baştürk (E.Velimeşespor)
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