AYDINSPOR 1923 1 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1

Aydınspor 1923 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Aydınspor 1923 ile Büyükçekmece Tepecikspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Aydınspor 1923: Timur Çakıroğulları, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak, Osman Berk Kınlı (81' Hakan Doğan), Yusuf Yıldırım (73' Tuncay Öndel), Emre Yıldırım, Habib Uzun, Tuncay Kılıç (62' Artun Kütükçü)
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Haberleri İstatistikleri
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Caner Bulut, Bülent Demir, Mert Öner (58' Serdar Vefa Yeşil), Pekin Köşnek, Mehmet Arı (86' Anıl Abanoz), Deniz Yanılmaz (60' Fırat Bozkurt), Recep Metin, Semih Mustafa Usta
Teknik Direktör: Recai Şahinler
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Okur, Mehmet Saldıraner, Soner Özçelik, Ramazan Kaya
Goller: DK 51: Habib Uzun (Aydınspor 1923), DK 68: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: DK 47: Tuncay Kılıç (Aydınspor 1923), DK 76: Bülent Demir (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 85: Emre Yıldırım (Aydınspor 1923)
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