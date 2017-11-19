﻿
Aydınspor 1923 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

AYDINSPOR 1923 1 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 1

Aydınspor 1923 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Aydınspor 1923 ile Büyükçekmece Tepecikspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

216 Okunma

Aydınspor 1923 1 - Büyükçekmece Tepecikspor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Aydınspor 1923 ile Büyükçekmece Tepecikspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Aydınspor 1923: Timur Çakıroğulları, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Ömer Serbest, Ceyhun Yelkenci, Mikail Albayrak, Osman Berk Kınlı (81' Hakan Doğan), Yusuf Yıldırım (73' Tuncay Öndel), Emre Yıldırım, Habib Uzun, Tuncay Kılıç (62' Artun Kütükçü)

Teknik Direktör: Yavuz İncedal

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Onur Demir, Caner Bulut, Bülent Demir, Mert Öner (58' Serdar Vefa Yeşil), Pekin Köşnek, Mehmet Arı (86' Anıl Abanoz), Deniz Yanılmaz (60' Fırat Bozkurt), Recep Metin, Semih Mustafa Usta

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Hakem: Volkan Okur, Mehmet Saldıraner, Soner Özçelik, Ramazan Kaya

Goller: DK 51: Habib Uzun (Aydınspor 1923), DK 68: Mehmet Arı (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı Kartlar: DK 47: Tuncay Kılıç (Aydınspor 1923), DK 76: Bülent Demir (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 85: Emre Yıldırım (Aydınspor 1923)

﻿

İşte Aydınspor 1923 - Büyükçekmece Tepecikspor maçında ilk 11'ler
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
"TFF, 2019 sonrası için kulüplerle oturup masaya yatırmalı"
2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Karacabey Birlik 1 - Aydınspor 1923 1
Karacabey Birlik - Aydınspor 1923 maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿