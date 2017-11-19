ÇORUM BEL. 1 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 3

Çorum Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 3
TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Çorum Bel. ile Elaziz Belediyespor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 3-1 kazandı.
Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Erhan Kurt, Abdullah Karmil, Yakup Kayış (73' Abuzer Toplu), Tevfik Doğukan Pala, Taner Gürsoy, Emre Yüksektepe, Özgür Kedikli, Salim Uzun, Doğan Can Davas, Muhammed Enes Yılmaz (46' Yasin Dülger)
Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş
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Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Volkan Çekiç, Doğancan Akkaya, İsmail Türkaslan, Furkan Camcı, Abdullah Temircan, Fahri Genç, Çağlayan Alpsatan, Nihat Apaydın (36' Emrah Yollu), Muhammet Ali Aydın (87' Muhammed Akyıldız), Volkan Serim
Teknik Direktör: Alaettin Tutaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Adem Cinek, Aydın Şengül, Servet Bozkurt, Tolga Elikcioğlu
Goller: DK 7: İsmail Türkaslan (Elaziz Belediyespor), DK 37: Fahri Genç (Elaziz Belediyespor), DK 42: Yakup Kayış (Çorum Bel.), DK 90: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor)
Sarı Kart: DK 42: Furkan Camcı (Elaziz Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: DK 33: Abdullah Karmil (Çorum Bel.), DK 61: Furkan Camcı (Elaziz Belediyespor)
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