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Çorum Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 3
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ÇORUM BEL. 1 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 3

Çorum Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Çorum Bel. ile Elaziz Belediyespor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 3-1 kazandı.

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Çorum Bel. 1 - Elaziz Belediyespor 3

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Çorum Bel. ile Elaziz Belediyespor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 3-1 kazandı.

Çorum Bel.: Ramazan Haklı, Erhan Kurt, Abdullah Karmil, Yakup Kayış (73' Abuzer Toplu), Tevfik Doğukan Pala, Taner Gürsoy, Emre Yüksektepe, Özgür Kedikli, Salim Uzun, Doğan Can Davas, Muhammed Enes Yılmaz (46' Yasin Dülger)

Teknik Direktör: Erkan Bölükbaş

Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya, Volkan Çekiç, Doğancan Akkaya, İsmail Türkaslan, Furkan Camcı, Abdullah Temircan, Fahri Genç, Çağlayan Alpsatan, Nihat Apaydın (36' Emrah Yollu), Muhammet Ali Aydın (87' Muhammed Akyıldız), Volkan Serim

Teknik Direktör: Alaettin Tutaş

Hakem: Adem Cinek, Aydın Şengül, Servet Bozkurt, Tolga Elikcioğlu

Goller: DK 7: İsmail Türkaslan (Elaziz Belediyespor), DK 37: Fahri Genç (Elaziz Belediyespor), DK 42: Yakup Kayış (Çorum Bel.), DK 90: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kart: DK 42: Furkan Camcı (Elaziz Belediyespor)

Kırmızı Kartlar: DK 33: Abdullah Karmil (Çorum Bel.), DK 61: Furkan Camcı (Elaziz Belediyespor)

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