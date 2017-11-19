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Kocaelispor 2 - Düzyurtspor 2
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KOCAELİSPOR 2 - DÜZYURTSPOR 2

Kocaelispor 2 - Düzyurtspor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Kocaelispor ile Düzyurtspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kocaelispor 2 - Düzyurtspor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Kocaelispor ile Düzyurtspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Burak Özbakır (63' Mehmet Avcı), Fatih Adıgüzel (80' İshak Kurt), Hamza Mutlu, Sefa Narin, Burak Süleyman, Mert Yavuz, Ali Keten, Özgür Sürekçi (87' Gökdeniz Bayrakdar)

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Düzyurtspor: Kemal Aktaş, Nurullah Dağaşan (55' Samet Aydın), Mahmut Emin Kabul (46' Murat Yetimhellaç), Emre Akgün, Miraç Acer, Raif Gündoğdu (66' Sami Emirhan Kayıkçı), Hakan Aydın, Taha Gür, Serkan Osma, Mustafa Eskihellaç, Taşkın Kartal

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Hakem: Önder Turgay Demirdak, Hasan Okan Baylan, Barış Sun, Aydoğan Kaçmaz

Goller: DK 17: Burak Süleyman (Kocaelispor), DK 69: Hakan Aydın (Düzyurtspor), DK 79: Mert Yavuz (Kocaelispor), DK 82: Sami Emirhan Kayıkçı (Düzyurtspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Fatih Adıgüzel (Kocaelispor), DK 33: Taha Gür (Düzyurtspor), DK 45: Mahmut Emin Kabul (Düzyurtspor), DK 71: Kadir Öğe (Kocaelispor)

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