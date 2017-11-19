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Tarsus İdman Yurdu 0 - Kızılcabölükspor 0
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TARSUS İDMAN YURDU 0 - KIZILCABÖLÜKSPOR 0

Tarsus İdman Yurdu 0 - Kızılcabölükspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Kızılcabölükspor Tarsus Burhanettin Kocamaz Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Tarsus İdman Yurdu 0 - Kızılcabölükspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Kızılcabölükspor Tarsus Burhanettin Kocamaz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Serkan Küçük, Sefa Durmuş (79' Kubilay Serbest), İbrahim Hırçın, Onur Şirin, Yasin Elmas, Samet Eker, Ali Sinan Gayla (63' Sertaç Gökaltın), Abdurrahman Canlı, Ergun Cengiz, Ferhat Duman

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kaan Dorak, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Sedat Yahşi, Gökhan Özer (74' Burak Gökbel), Mustafa Altun (63' Fatih Küçük), Taygun Vurgun, Samet Dağlı, İlyas Ural (79' Özer Ercili), Ali Helvacı

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Hakem: Burak Olcar, Kadir Beyaz, Harun Pekyürek, Ömer Tolga Güldibi

Sarı Kartlar: DK 73: Ferhat Duman (Tarsus İdman Yurdu), DK 79: İlyas Ural (Kızılcabölükspor), DK 81: Sertaç Gökaltın (Tarsus İdman Yurdu), DK 84: Abdurrahman Canlı (Tarsus İdman Yurdu), DK 85: Sedat Yahşi (Kızılcabölükspor), DK 90: Özer Ercili (Kızılcabölükspor), DK 90: Bahadır Kaya (Kızılcabölükspor)

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