TURGUTLUSPOR 0 - TİRE 1922 SPOR 1

Turgutluspor 0 - Tire 1922 Spor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 13. haftasında Turgutluspor ile Tire 1922 Spor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 1-0 kazandı.
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Efşan Geçgin, Emre Avcı, Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe, Abdullah Berkay Velivar, Kadir Torbacı, Yaşar Yılmaz, Aziz Ceylan (70' Fatih Somuncu)
Teknik Direktör: Özgün Kaya
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Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan, Hasan Akdemir, Güner Okay (63' Tolunay Yurtseven), Orkun Dervişler, Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (72' Furkan Tuşik), Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş (86' Yunus Şimşek)
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Hakem: Eren Özyemişcioğlu, Adem Şahin, Yusuf Batuhan Yıldızlar, Anıl Furkan Liman
Gol: DK 41: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor)
Sarı Kartlar: DK 32: Muhammed Can (Turgutluspor), DK 37: Ufuk Arslan (Tire 1922 Spor), DK 50: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 74: Mustafa Özgen (Turgutluspor)
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