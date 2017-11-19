Bucaspor 1 - Bodrum Bel. 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Bucaspor ile Bodrum Bel. Yeni Buca Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bucaspor: Hüseyin Koç, Emre Özkan (69' Ömer Kanberoğlu), Sancar Yıldırım, Uğurcan Yazğılı, Emin Aladağ, Onur Alkan, İbrahim Şirin, Kerem Atakan Kesgin (67' Deniz Pero), Saruhan Fındıkcı, İlyas Çakmak, Burak Aydın (61' Abdullah Balikuv)
Teknik Direktör: Mehmet Bulut
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Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Tolga Deniz, Erhan Karayer, Muhammet Aran (77' Medeni Bingöl), Emrah Öztürk (51' Mert Ilıman), Agah Oktay Yılmaz, Erkan Değişmez, Uğur Karakoç, Muhammed Akarslan, Celal Dumanlı, Emre Şahin (33' Tufan Zahid Arslan)
Teknik Direktör: Ümit Erol Tok
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Hakem: Tolga Ahmet Kalaycı, Nurettin Taşkesen, Mustafa Cüneyd Çalışkan, Mehmet Türkmen
Goller: DK 11: Emre Şahin (Bodrum Bel.), DK 41: İlyas Çakmak (Bucaspor)
Sarı Kartlar: DK 5: Emre Özkan (Bucaspor), DK 64: Emin Aladağ (Bucaspor), DK 90: Erkan Değişmez (Bodrum Bel.)
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