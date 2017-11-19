YENİ ALTINDAĞ, BERABERLİĞE RAZI OLDU

Y.Altındağ Bel. 2 - Orhangazispor 2
TFF 3.Lig 1.Grup 13. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Orhangazispor Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Efe Berker Özcan, Emrah Duman, Yalçın Eycan Kaya, Recep Yaşar (71' Ömer Fırat Çelik), Salih Yurt, Hüseyin Korkmaz, Emrah Sürücü (90' Utku Doğan), İsmail Sevindi, Burhanettin Çakırefe
Teknik Direktör: Celal Genç
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Orhangazispor: Erman Öztürk, Hasan Kul, Uğur Adem Gezer, Murat İrişli, Muhammet Çiçek, Kadir Gezer, Mustafa Yüksektepe, Yunus Emre Mest (52' İlhan Faruk Güler), Ercan Karaca (90' Oğuz Küçük), Atahan Mehmet Kömürlü (64' Yunus Öz), Koray Kurt
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Lütfullah Aslan, M.mithat Levent, Burak Gültek, Mehmet Şükrü Közcü
Goller: DK 37: Ercan Karaca (Orhangazispor), DK 50: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.), DK 66: Hüseyin Korkmaz (Y.Altındağ Bel.), DK 86: İlhan Faruk Güler (Orhangazispor)
Sarı Kartlar: DK 45: Hasan Kul (Orhangazispor), DK 53: Ercan Karaca (Orhangazispor), DK 73: Salih Yurt (Y.Altındağ Bel.), DK 84: Bülent Kalecikli (Y.Altındağ Bel.), DK 84: Emrah Duman (Y.Altındağ Bel.), DK 90: Ömer Fırat Çelik (Y.Altındağ Bel.)
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