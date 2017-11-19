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Kozan Bel.SK 0 - Manisa BŞB.SK 0
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KOZAN BEL.SK 0 - MANİSA BŞB.SK 0

Kozan Bel.SK 0 - Manisa BŞB.SK 0

TFF 3.Lig 1.Grup 13. haftasında Kozan Bel.SK ile Manisa BŞB.SK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kozan Bel.SK 0 - Manisa BŞB.SK 0

TFF 3.Lig 1.Grup 13. haftasında Kozan Bel.SK ile Manisa BŞB.SK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Hakan Doğru, Semih Oğuz (20' Keram Onaylı), Rıdvan Türker, Oğuzhan Malcı, Emrah Kaya, Metehan Yatkın, Abdulsamet Can, Emre Özer (76' Ahmet Sarı), Ercan Güneri, Gökhan Erdoğan (64' Ziyaeddin Arda Gürel)

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Kuruoğlu, Abdurrahman Emir Alagöz, Erhan Kara, Alper Akçam (70' Kaan Güdü), Kürşat Aydın, Mehmet Yılmaz, İsmail Köse (78' Berkin Kamil Arslan), Ali Öztürk, Umut Kaya

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Hakem: Serkan Önsal, Birtan Yavuz, Ali Kılıç, Enes Kanpara

Sarı Kartlar: DK 52: Mehmet Kuruoğlu (Manisa BŞB.SK), DK 76: Ali Öztürk (Manisa BŞB.SK), DK 84: Berkin Kamil Arslan (Manisa BŞB.SK), DK 86: Abdulsamet Can (Kozan Bel.SK), DK 90: Metehan Yatkın (Kozan Bel.SK)

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