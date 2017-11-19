MAVİ KAPLANLARDAN SÜPER SERİ: 9’DA 9!

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin (TBL) güçlü temsilcisi Türk Telekom, uzatmaya giden maçta evinde Bakırköy Basket’i 90-83 mağlup ederek 9. maçından da galip ayrıldı ve TBL’deki liderliğini namağlup sürdürdü.

Nefes kesen maçın galibi Türk Telekom

Yenilenen yönetimi ve güçlü takım kadrosuyla sezona iddialı başlayan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun 9. haftasında TOBB ETÜ Spor Salonu’nda Bakırköy Basket’i ağırladı. Nefes kesen maç öncesi, hayatını kaybeden Olimpiyat Şampiyonu Eski Milli Halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşu düzenlendi. Mavi Kaplanlar maça, Ender Aslan, TJ Campbell, Serhat Çetin, Monroe ve Kaya Peker beşlisiyle başladı. Maça hızlı başlayan Mavi kaplanlar Monroe’nun pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreği 16 -12 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen 2. periyotta Bakırköy Basket’in farkı azaltma çabalarına etkili bir defansla karşı koyan ev sahibi ekip, Ender Aslan’ın üçlükleriyle son iki dakikada farkı yeniden açarak, ilk yarıyı 42-35 önde tamamladı.

9 maçta 9 galibiyet

3. çeyrekte, rakibi üzerinde baskıyı artıran Mavi Kaplanlar konuk takımın savunmasını Kaya Peker ve Monroe ile aştı. Ev sahibi ekip farkı 11 sayıya kadar çıkararak üçüncü çeyreği 67-56 önde kapattı. Final periyotunda farkı kapatan Bakırköy Basket bitime 5 dakika kala eşitliği sağladı. İki takımın da skor üretmekte zorlandığı son periyotta bitime 1 dakika kala 77-75 öne geçen Bakırköy Basket, 7 saniye kala Monroe’nun basketine engel olamayınca maç 77-77 tamamlandı ve uzatmaya gitti. 5 dakikalık uzatma bölümünde tecrübesini ortaya koyan Türk Telekom maçı 90-83 kazandı.

Maçın Türk Telekom tarafında en skorer ismi 22 sayıyla Darrly Monroe olurken, TJ Campbell 19 sayıyla skora katkı sağladı. Mavi Kaplanlar, 9 maçlık bir galibiyet serisi yakalayarak TBL’deki liderliğini namağlup olarak sürdürdü.

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Maç öncesi renkli görüntüler yaşandı

Maç öncesi taraftarlar TOBB ETÜ Spor Salonu’ndaki yerlerini alırken, gerçekleştirilen bayrak şovla tribünlerin coşkusu arttı. Düzenlenen etkinliklerle, T-Gun’la ve mobil pota oyunuyla genç taraftarlara tişört hediyesi dağıtıldı. Mavi Kaplan maskotuyla tribünler keyifli anlar yaşadı.

Türk Telekom kadrosu: Orkun Kemal Ertaş, Emre Uğurtürk, Ulaş Peker, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Ender Aslan, Kaya Peker, Serhat Çetin, Darryl Monroe, Orbay Kaya, Nusret Yıldırım, Recep Doğrusöz, Tj Terrance Campbell, Sercan Ergin

Bakırköy Basket kadrosu: Mehmet Ata Evren, Marek Klaassen, Hakan Emiroğlu, Ömercan Engin, Reha Öz, Âdem Ören, Mümin Tunç, Oğuzhan Sungur, Hamit Sezaver, Manny Atkins, Akın Kandemir, Uğur Hortum



1.Periyot: 16-12

2.Periyot: 42-35 (İlk yarı sonucu)

3.Periyot: 67-56

4.Periyot: 90-83 (Maç sonucu)