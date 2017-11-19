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TED, Afyon'a diş geçiremedi
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TED, AFYON'A DİŞ GEÇİREMEDİ

TED, Afyon'a diş geçiremedi

Türkiye basketbol Ligi'nin 9.haftasında Afyon Belediyesi'ni konuk eden Halk Enerji TED Ankara Kolejliler başa baş geçen mücadeleyi 69-74 kaybetti.

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HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER: 69

AFYON BELEDİYESİ: 74

 

Salon: Ankara SS

Hakemler: Dağder Dağlı, Murat Amaç, Sinem Tetik

 

1.Periyot: 20-19

2.Periyot: 31-42

3.Periyot: 53-52

4.Periyot: 69-74

 

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Batuhan Dikmen 2, Ömer Yasir Küçük 3, Morris Curry 8, Cem Coşkun, Uğur Can Aksoy 17, Mert Gizir 14, Burak Erol 8, Yiğit Baran Sarıkaya, David Weaver 17

Afyon Belediyesi: Marco Shyderrick Knight 16, Jamelle William Hagins 17, Serkan Menteşe 6, Hadi Özdemir 10, Altan Erol 9, Alper Özcan 2, Ogün Sevinç, İbrahim Yıldırım 7, Cevher Özer 7

 

 

Maç sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler baş antrenörü Cem Akdağ şöyle dedi: "Gerçekten her anlamda 1.lige çıkmak amacıyla kurulmuş bir takıma karşı oynadık. Biz kendi bildiklerimizle oynadık ve bir dönem başarılı olduk .Ancak rakibin fiziki üstünlüğü var ve rebaundlarda bu çok belli oluyordu.  Genç oyunculara daha fazla süre vermek istiyoruz ama lig çok sert. Curry'nin sakatlığından sonraki ilk maçıydı ve ağrıyla oynadı. Normal ortalamasıyla oynayamadı.Takımımdan umutluyum , önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." 

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