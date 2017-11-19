HALKBANK, EVİNDE GALATASARAY'A KAYBETTİ

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 8.haftasında, Ankara’da oynanan karşılaşmada Halkbank, Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu.

İlk teknik molaya kadar dengeli bir mücadele vardı. İki takım da oyun üstünlüğü kuramadı. 11-12’lik teknik moladan sonra konuk ekip ortadan hücumlar ve bloklarla 20-16’da en büyük farkı yakaladı. Setin genelinde Halkbank manşet sorunu yaşarken, yüzdeli manşet alan Galatasaray bunları sayıya çevirince 25-20’lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci seti teknik molaya kadar Halkbank forse etti. Neslihan’ın servis turunda Galatasaray skoru eşitledi ve 13-12 öne geçti. Savunmasını toparlayan ve ve hücumda daha iyi organize olan Halkbank 25-22’lik set skoruyla eşitliği sağladı: 1-1

Üçüncü sette Halkbank, Galatasaray’a her alanda üstünlük kurdu, Büyük coşku ile oynayan, her top için savaşan başkentliler setten 25-20 önde ayrıldı: 2-1

Foto Albümü Halkbank, evinde mağlup 3 FOTO

Dördüncü sette Halkbank’ta savunma ve top karşılamadaki problemler tekrar başgösterdi. Buna karşılık hücumda etkili oynayan Galatasaray seti 13-25 alarak maçı tea-break setine taşıdı.

Final setinde oyun tutturamayan Halkank, Galatasaray’a karşılık veremedi ve setten 15-6, karşılaşmadan da 3-2 mağlup ayrıldı.

37 sayı yapan Kosheleva ve 24 sayı ile oynaan Jilma maçın en skorer oyuncuları oldular.

Halkbank ANKARA: 2

Galatasaray: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Çetin Ok, Bilal Çağlar

Halkbank ANKARA: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Daimi Ramirez, Wilma Salas, Rachel Perez, Derya Çayırgan (L). Neşve Büyükbayram, Simge Yalçın, Ezgi Dokuzlar, Eylül Akarçeşme, Hande Naz Şimşek

Galatasaray: Gamze Alikaya, D. Rabadzhieva, Hristina Ruseva, Neslihan Demir Güler, Tatiana Kosheleva, Aslı Kalaç, Buse Kayacan (L), Cansu Çetin, Snead Jack, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar

Setler: 20-25, 25-22, 25-20, 13-25, 6-15

Süre: 1.58 (29, 27, 26, 22, 14)