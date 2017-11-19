GENÇLERBİRLİĞİ, KRİTİK VİRAJDA

Yarın 19 Mayıs Stadı’nda Kayserispor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla noktaladı. Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra pas koordinasyon çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenman dar alanda yapılan taktik çalışma ile son buldu.

Antrenmana tedavilerine devam edilen, Halil İbrahim, Serdar , Milinkovic ve Nihat katılmazken, yarın oynanacak maçta bu oyuncuların yanı sıra cezalı Palitsevich ve Zeki takımdaki yerlerini alamayacak.