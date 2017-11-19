HALKBANK’IN RAKİBİ MALİYE

Filede, Efeler Liginde 10.hafta müsabakaları yarın (19 Kasım, Pazar) oynanacak.

Haftanın önemli müsabakası Ankara derbisine sahre olacak; Halkbank ve Maliye Piyango Başkent Voleybol Salonunda karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:00’de başlayacak.

Bu önemli maç öncesinde Halkbank 9 maçta topladığı 22.175 puanla dördüncü sırada. Rakip Maliye Piyango 16.455 puanla 6.sırada bulunuyor.

Halkbank’ta sayı yükünü Fernando Hernandez (178) omuzlarken, Maliye’de bu isim Oliver Venno (162).

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını dile getiren Halkbank Başantrenörü Slobodan Kovac nakip Maliye’nin iyi voleybol oynayan disiplinli bir takım olduğunu söyledi.

Etkili silahları olan, savaşçı bir takımla oynayacaklarının bilincinde olduklarını ifade eden Kovac, “Karşılaşacağımız zorlukları biliyoruz. Buna karşılık biz de iyi çalıştık. Tatsız bir sürprizle karşılaşmamak için, üç puanı almak adına sahada elimizden geleni yapacağız. Türkiye Kupası sıralaması açısından da önemli bir mücadele bizi bekliyor. Sonuçta kazanan taraf olmak istiyoruz” diye konuştu.