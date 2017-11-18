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Halkbank B Grubunda
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HALKBANK B GRUBUNDA

Halkbank B Grubunda

2018 yılı Şampiyonlar Ligi kuraları Rusya Cumhuriyeti’nin başkenti Moskova’da çekildi.

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Halkbank  B Grubunda

2018 yılı Şampiyonlar Ligi kuraları Rusya Cumhuriyeti’nin başkenti Moskova’da çekildi.

Ülke puanı sıralamasında Rusya ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada yer alan Türkiye, Polonya ile birlikte devler arenasında üç takımla temsil edilen dört ülke arasında yer aldı.

Kuraya, Türkiye Ligi Şampiyonu olarak 1 numaralı torbadan seri başı olarak dahil olan Halkbank ANKARA, B Grubunda Yunanistan’ın PAOK Selanik, Almanya’nın VfB Friedrichshafen ve Finlandiya’nın Ford Store Levoranta Sastamala takımları ile eşleşti.

 

Statü

Erkekler Şampiyonlar Liginde takımlar dörderli beş grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlarla, en iyi üçüncü olan iki takım 12’li playoff turuna yükselecek.

 

İşimizi ciddi yapacağız

Şampiyonlar Ligi B Grubunda Yunanistan’ın PAOK Selanik, Almanya’nın VfB Friedrichshafen ve Finlandiya’nın Ford Store Levoranta Sastamala ile eşleşen Halkbank’ta Antrenör Slobodan Kovac, rehavete kapılmadan, işlerini ciddiye almaları gerektiğini söyledi.

Slobodan Kovac şu değerlendirmelerde bulundu:

“Genel olarak iyi bir grup. İtalyan veya Rus temsilcileri ile eşleşmememiz iyi bir şans. Fakat tehlikeli bir grupta olduğumuzu da söylemeliyim. Gruptaki tüm takımlara saygı göstermemiz lazım. Durumu ciddiye alıp ona göre hazırlanmalıyız. Şansımız iyi ama biz iyi oynarsak bir anlam taşır.

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