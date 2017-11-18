ANKARAGÜCÜ'NÜN ESKİ OYUNCULARINI CEBECİ İNÖNÜ STADYUMU'NDA YAKALADIK

İLİŞKİLİ HABER Hacettepe, Şanlıurfaspor'u tek golle geçti

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Hacettepe, Cebeci İnönü Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Şanlıurfaspor’u 1-0 yendi. Bu karşılaşmada, Şanlıurfaspor’da forma giyen eski Ankaragüçlü oyuncular Muhammed Gönülaçar ve Mehmet Taşcı, yaşadığı duyguları Klasspor mikrofonları ile paylaştı.

Muhammed Gönülaçar: “Biz Ankaragüçlü olduk”

Ankaragücü’nden ayrıldıktan sonra Ankara’ya deplasmana gelmenin kendisi açısından farklı bir duygu olduğunu aktaran başarılı orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar, “Kötü bir sonuç aldık ama kendi memleketimde oynamış gibi hissettim. Burası, benim şampiyonluk yaşadığım bir şehir” dedi.

Ankaragücü ile tarihe geçtiklerini söyleyen Muhammed, “Ankaragücü’nü de tebrik ederim, çok iyi gidiyorlar. Ankaragücü, Süper denilen o lige İnşallah çıkacak. Biz Ankaragüçlü olduk. Ankaragücü’nde şampiyon olarak tarihe geçtik. Şu an göz önünde bulunmasak da adını altın harflerle yazdıran oyunculardan biriyim. Taraftarların, bizi unutmamalarını istiyorum” mesajını gönderdi.

İLİŞKİLİ HABER Hacettepe - Şanlıurfaspor maçının ardından

Mehmet Taşcı: “Ankaragücü’nün yeri ayrı”

Ankaragücü’nün altyapısından çıkan ve bu sen Şanlıurfaspor forması giyen Mehmet Taşcı ise, “Muhammed ile bu sene de aynı takımdayız. Geçen sene Ankaragücü’nde olduğu gibi bu sene de Şanlıurfaspor’u şampiyon yapmak istiyoruz” dedi.

Ankaragücü’nün ve taraftarlarının yerinin kendilerinde her zaman farklı olduğunu belirten deneyimli savunma oyuncusu, “Şanlıurfaspor’da olsak bile Ankaragücü’nü her zaman takip ediyoruz. Ankaragücü’nün maçlarını kazanması için elimizden gelen desteği veriyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.