HACETTEPE - ŞANLIURFASPOR MAÇININ ARDINDAN

Spor Toto 2. Lig’de Şanlıurfaspor’u kendi evinde ağırlayan Hacettepe, rakibini Soner Dikmen’in penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek son haftalardaki çıkışını devam ettirdi. Karşılaşma sonrası, Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Kalecisi Übeyd Adıyaman ve Şanlıurfaspor’un forvet oyuncusu Artun Akçakın, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

Mustafa Kaplan: “Kaleci Übeyd’in artısı daha fazla oldu”

Şanlıurfaspor’un iyi oyunculardan kurulu bir ekip ile olduğunu belirten Hacettepe Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Şanlıurfaspor, üst ligden düştükten sonra kadrosunu fazla bozmadı. Grubumuzun şampiyon adaylarından birisi ile mücadele ettik” dedi.

1-0’lık galibiyetteki oyunu değerlendiren Kaplan, “İyi bir maç çıkardık. Disiplinli oynadık, savaştık ve mücadele ettik. Maç sırasında onlardan daha fazla koşmamız gerektiğinin farkındaydık ve bunu da yaptık. Zaman zaman pozisyonlar verdik, kalede devleşen bir Übeyd vardı. Bu maçta kalecimiz Übeyd’in artısı daha fazla oldu. Sahada oynayan ve oynamayan bütün oyuncularımı kutlarım” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuları hem Türk futboluna hem de Gençlerbirliği’ne kazandırmak için mücadele ettiklerini aktaran Kaplan, “Ligde hedef koymak istemiyorum. Bizim asıl hedefimiz, Gençlerbirliği’ne oyuncu vermektir. Ligde gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Çoğu takımdan da aşağıda kalır bir yanımız yok. Çok boş puan kayıpları yaşadık” diye konuştu.

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Übeyd Adıyaman: “Yakışanı yaptım”

Yükselen performansının sorulması üzerine konuşan Başkent ekibinin Kalecisi Übeyd Adıyaman, “Takımıma yakışanı yapmaya çalıştım. 3 puanı aldık, çok mutluyum. Formayı kazanmak için bekliyordum, Mustafa hocam da bu sezonda bana güvenerek formayı verdi” sözlerini aktardı.

İyi bir takım olduklarını belirten genç kaleci, “Şanlıurfaspor gibi güçlü bir takım karşısında iyi bir oyun sergilemesek de galibiyete inanmıştık ve bunu da başardık. Hacettepe hak ettiği yere gelecek, buna inanıyorum” dedi.

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Artun Akçakın: “Yenilmeyi hak etmedik”

Gençlerbirliği’nin altyapısında çıkan ve bu sezon Şanlıurfaspor’un formasını terleten forvet oyuncusu Artun Akçakın, eski günlerin hatırlatılması üzerine konuşarak, “Gençlerbirliği’nin A2 takımında oynadıktan sonra Hacettepe’ye transfer olmuştum, o sene Play-off’ta final oynamıştık. Bu kariyerim açısından iyi bir sezondu. Gençlerbirliği bizim evimiz, futbol adına okuma yazmayı orada öğrendik” diye konuştu.

Yaşı ilerledikçe başka kulüplere transfer olduklarını kaydeden Artun, maç ile ilgili, “Hacettepe’nin penaltı ve direkten dönen pozisyonu vardı. Onun dışında oyunun kontrolü bizim elimizdeydi. Yenilmeyi hak etmedik ama olmadı” sözlerini kullandı.