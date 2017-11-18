M.BAŞAKŞEHİR 5 - GALATASARAY 1

M.Başakşehir 5 - Galatasaray 1
Süper Lig 2017-2018 12. haftasında M.Başakşehir ile Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 5-1 kazandı.
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Gökhan İnler, Eljero Elia (86' Kerim Frei), Marcio Mossoro, Edin Visca, İrfan Can Kahveci (78' Hakan Özmert), Emmanuel Adebayor (90' Mevlüt Erdinç)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Fernando Reges, Younes Belhanda, Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye, Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok (79' Garry Rodrigues)
Teknik Direktör: Igor Tudor
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan, Suat Arslanboğa
Goller: DK 25: Joseph Attamah (M.Başakşehir), DK 41: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 55: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 58: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 76: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 89: Kerim Frei (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 20: Fernando Reges (Galatasaray), DK 65: Badou Ndiaye (Galatasaray)
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