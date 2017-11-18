﻿
Menemen Bel. 3 - Tuzlaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

MENEMEN BEL. 3 - TUZLASPOR 0

Menemen Bel. 3 - Tuzlaspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Menemen Bel. ile Tuzlaspor Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Menemen Bel. 3-0 kazandı.

251 Okunma

Menemen Bel. 3 - Tuzlaspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Menemen Bel. ile Tuzlaspor Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 3-0 kazandı.

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can (63' Furkan Bayır), Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen, Samet Günhan, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Samed Ali Kaya (68' Gökhan Ünal), Kerem Bulut (78' Alberk Koç)

Teknik Direktör: Suat Kaya

Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Bülent Uzun, Lider Koç, Ferhat Çoban, Emre Keleşoğlu, Osman Fırat, Hacı Mustafa Karabulut, Gökcan Kaya, Sadık Baş (46' Tevfik Köse), Berat Ali Genç, Bertuğ Bayar (67' Hakan Gökçek)

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Mustafa Aydın, Tolga Dede, Murat Taşçıkar, Ali Akdeniz

Goller: DK 8: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 37: Taşkın Çalış (Menemen Bel.), DK 73: Veli Çetin (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 14: Murat Erdemir (Menemen Bel.), DK 75: Kerem Bulut (Menemen Bel.), DK 82: Bertuğ Bayar (Tuzlaspor)

Kırmızı Kart: DK 36: Emre Keleşoğlu (Tuzlaspor)

﻿

Menemen Bel. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
"TFF, 2019 sonrası için kulüplerle oturup masaya yatırmalı"
2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Tuzlaspor 2 - Bodrum Bel. 1
Sivas Belediyespor 1 - Menemen Bel. 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿