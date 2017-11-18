Menemen Bel. 3 - Tuzlaspor 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Menemen Bel. ile Tuzlaspor Menemen Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemen Bel. 3-0 kazandı.
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can (63' Furkan Bayır), Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen, Samet Günhan, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Samed Ali Kaya (68' Gökhan Ünal), Kerem Bulut (78' Alberk Koç)
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Bülent Uzun, Lider Koç, Ferhat Çoban, Emre Keleşoğlu, Osman Fırat, Hacı Mustafa Karabulut, Gökcan Kaya, Sadık Baş (46' Tevfik Köse), Berat Ali Genç, Bertuğ Bayar (67' Hakan Gökçek)
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
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Hakem: Mustafa Aydın, Tolga Dede, Murat Taşçıkar, Ali Akdeniz
Goller: DK 8: Samed Ali Kaya (Menemen Bel.), DK 37: Taşkın Çalış (Menemen Bel.), DK 73: Veli Çetin (Menemen Bel.)
Sarı Kartlar: DK 14: Murat Erdemir (Menemen Bel.), DK 75: Kerem Bulut (Menemen Bel.), DK 82: Bertuğ Bayar (Tuzlaspor)
Kırmızı Kart: DK 36: Emre Keleşoğlu (Tuzlaspor)
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