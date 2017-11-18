M.BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:30'da başlayacak M.Başakşehir - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Uğur Uçar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Fernando Francısco Reges, Iasmın Latovlevıcı, Jason Gregory Denayer
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan, Suat Arslanboğa
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