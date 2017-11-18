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M.Başakşehir - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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M.BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

M.Başakşehir - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında M.Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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M.Başakşehir - Galatasaray sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:30'da başlayacak M.Başakşehir - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Uğur Uçar, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Fernando Francısco Reges, Iasmın Latovlevıcı, Jason Gregory Denayer

Teknik Direktör: Igor Tudor

Hakem: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan, Suat Arslanboğa

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