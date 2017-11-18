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Atiker Konyaspor 1 - Antalyaspor 1
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ATİKER KONYASPOR 1 - ANTALYASPOR 1

Atiker Konyaspor 1 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Atiker Konyaspor 1 - Antalyaspor 1

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Nejc Skubic, Selim Ay, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner (82' Amir Hadziahmetovic), Mehdi Bourabia, Deni Milosevic, Musa Araz (64' Patrick Friday Eze), Imoh Ezekiel (52' Moryke Fofana)

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, William Vainqueur (69' Yekta Kurtuluş), Deniz Kadah, Harun Alpsoy (78' Jeremy Menez), Samir Nasri, Samuel Eto'o, Maicon Marques (62' Mostapha El Kabir)

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

Hakem: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan, Özgüç Türkalp

Goller: DK 75: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor), DK 85: Samuel Eto'o (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 15: William Vainqueur (Antalyaspor), DK 30: Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor), DK 88: Chico (Antalyaspor), DK 90: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor)

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