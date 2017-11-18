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Adana Demirspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 2
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ADANA DEMİRSPOR 2 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 2

Adana Demirspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 2

TFF 1.Lig 12. haftasında Adana Demirspor ile Gazişehir Gaziantep FK 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adana Demirspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 2

TFF 1.Lig 12. haftasında Adana Demirspor ile Gazişehir Gaziantep FK 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Yaovi Douhadji, Lalawele Atakora, Savaş Yılmaz (83' Tolgahan Çiçek), Yiğit İncedemir, Abdulkadir Parmak, Atabey Çiçek (64' Theodore Mendy), Robert Tambe (90' Yannick Loemba)

Teknik Direktör: Ersel Uzgur

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz (77' Özgürcan Özcan), Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Gökhan Alsan, Okan Derici (64' Muhammet Ertürk), Pierre Webo, Nathan Kabasele (46' Yonathan Del Valle)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Erkan Özdamar, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu, Mert Güzenge

Goller: DK 11: Muhammet Reis (Gazişehir Gaziantep FK), DK 33: Robert Tambe (Adana Demirspor), DK 71: Sinan Osmanoğlu (Adana Demirspor), DK 90: (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 30: Sezer Özmen (Adana Demirspor), DK 40: Yaovi Douhadji (Adana Demirspor), DK 42: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor), DK 54: Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep FK), DK 61: Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK), DK 86: Robert Tambe (Adana Demirspor)

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