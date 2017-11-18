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EFSANE HALTERCİMİZİ KAYBETTİK

Efsane haltercimizi kaybettik

Olimpiyat şampiyonu eski milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olimpiyat şampiyonu eski milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Naim Süleymanoğlu'na 6 Ekim'de İstanbul'da karaciğer nakli yapıldı. Nakil kaynaklı bir problem yaşamayan Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi. Beyninde oluşan ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye halterde ilk olimpiyat madalyasını getiren isimdi. 3 olimpiyat, 8 dünya şampiyonluğuna imza atan halterci, 46 dünya rekoru kırdı. Halter sporunun efsanesi oldu. Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.

Cep Herkül'ü olarak nitelenen Naim Süleymanoğlu, 1988 yılında ünlü Time dergisine kapak olmuştu.

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