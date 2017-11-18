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Menemen Bel. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...
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MENEMEN BEL. - TUZLASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Menemen Bel. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Menemen Bel. ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Menemen Bel. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Menemen Bel. ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Menemen Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Aydın yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Menemen Şehir

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut

Teknik Direktör: Suat Kaya

Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Bertuğ Bayar, Hacı Mustafa Karabulut, Emre Keleşoğlu, Osman Fırat, Lider Koç, Berat Ali Genç

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Mustafa Aydın, Tolga Dede, Murat Taşçıkar, Ali Akdeniz

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