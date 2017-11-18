MENEMEN BEL. - TUZLASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Menemen Bel. - Tuzlaspor maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Menemen Bel. ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Menemen Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Aydın yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Menemen Şehir
Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Bertuğ Bayar, Hacı Mustafa Karabulut, Emre Keleşoğlu, Osman Fırat, Lider Koç, Berat Ali Genç
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
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Hakem: Mustafa Aydın, Tolga Dede, Murat Taşçıkar, Ali Akdeniz
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