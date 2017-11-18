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Bursaspor 0 - Göztepe 0
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BURSASPOR 0 - GÖZTEPE 0

Bursaspor 0 - Göztepe 0

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Bursaspor ile Göztepe Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bursaspor 0 - Göztepe 0

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Bursaspor ile Göztepe Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bursaspor: Harun Tekin, Ricardo Faty, Ertuğrul Ersoy, William Troost-ekong, Emmanuel Badu (72' Dzon Delarge), Pablo Batalla, Cristobal Jorquera, Barış Yardımcı, Sinan Bakış, Jires Kembo-ekoko, Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Göztepe: Beto, Tanju Kayhan (82' Sabri Sarıoğlu), Kadu, Adama Traore, Milos Kosanovic, Yoan Gouffran, Selçuk Şahin, Andre Castro, Rajko Rotman (69' Axel N'gando), Halil Akbunar (88' Tayfur Bingöl), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Erdem Bayık, Ali Şansalan

Sarı Kartlar: DK 15: Adama Traore (Göztepe), DK 29: Adis Jahovic (Göztepe), DK 49: Rajko Rotman (Göztepe)

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