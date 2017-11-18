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Atiker Konyaspor - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Atiker Konyaspor - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Atiker Konyaspor - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Imoh Ezekıel, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Samuel Eto O Fıls, Maıcon Marques Bıtencourt, Samır Nasrı, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Harun Alpsoy, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

Hakem: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan, Özgüç Türkalp

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