ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Atiker Konyaspor - Antalyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 12. Haftasında Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Imoh Ezekıel, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Ferhat Öztorun, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Samuel Eto O Fıls, Maıcon Marques Bıtencourt, Samır Nasrı, Wıllıam Vaınqueur, Luıs Francısco Grando, Harun Alpsoy, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Ferhat Kaplan, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan, Özgüç Türkalp
Maç Detayları - Canlı Anlatım