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Kocaeli Birlik Spor 0 - Tokatspor 1
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KOCAELİ BİRLİK SPOR 0 - TOKATSPOR 1

Kocaeli Birlik Spor 0 - Tokatspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Tokatspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tokatspor 1-0 kazandı.

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Kocaeli Birlik Spor 0 - Tokatspor 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Tokatspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tokatspor 1-0 kazandı.

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Raif Uzuner, Batuhan Boyoğlu, Kemal Kazan, Mehmet Mustafa Yıldızaç (64' Yahya Kemal Baki), Muhammet Özkal, Emirhan Subaş, Semih Üstün, Berat Aydın (90' Yasin Yeşilkır), Emrecan Yıldızhan, Melih İnan

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Tokatspor: Akın İsmail Köroğlu, Mehmet Öztonga, Ali Kemal Yükseker, Murat Cömert, Hasan Erbey, Nezir Özer (46' Yaşar Yurduseven), Emre Hasan Balcı (67' Batuhan Türk), Burak Kara, Ömercan Öndaş, Alperen Pak, Enes Keleş (46' Recep Türköz)

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Davut Dakul Çelik, Yusuf Doğan, Tolga Özcan, Erdem Temel

Gol: DK 82: Recep Türköz (Tokatspor)

Sarı Kartlar: DK 55: Mehmet Öztonga (Tokatspor), DK 76: Berat Aydın (Kocaeli Birlik Spor), DK 80: Batuhan Türk (Tokatspor), DK 80: Muhammet Özkal (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Onur Behiç Özalgan (Kocaeli Birlik Spor), DK 90: Akın İsmail Köroğlu (Tokatspor)

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