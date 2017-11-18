EYÜPSPOR 5 - MERSİN İDMANYURDU 2

Eyüpspor 5 - Mersin İdmanyurdu 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Eyüpspor ile Mersin İdmanyurdu Esenler Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eyüpspor 5-2 kazandı.
Eyüpspor: Burak Kapan, Dede Çelik, Murat Akçay, Vahit Yaşar (46' Emrah Metoğlu), Naci Bayraktaroğlu, Ahmet Devret, Bilal Gülden, Gencay Erten (70' Berkan Burak Turan), İsmail Ayaz, Kubilay Akyüz (83' Hamit Aydın), Mehmet Kodeş
Teknik Direktör: Ekrem Al
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Mersin İdmanyurdu: Hasan Daş, Gökhan Akkan, Mert Arabacı, Emre Güney Aras, Emir Kaan Gültekin (35' Mesut Ağgül), Nurullah Kaya, Mahmut Metin, Kudbettin Tekin Oğrak, Emrah Özyaylaz, Emre Can Dönmez (80' Abdurrahman Türkmen), Hüseyin Dalmış (35' Bekir Can Sönmez)
Teknik Direktör: Sedat Hazımoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Batuhan Gültek, Çağlar Mehmet Uludağ, Barış Çiçeksoyu, Yakup Özhan
Goller: DK 1: Gencay Erten (Eyüpspor), DK 12: Mahmut Metin (Mersin İdmanyurdu), DK 21: Kubilay Akyüz (Eyüpspor), DK 55: Emrah Metoğlu (Eyüpspor), DK 76: Bilal Gülden (Eyüpspor), DK 86: Emrah Özyaylaz (Mersin İdmanyurdu), DK 89: Hamit Aydın (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: DK 53: Kudbettin Tekin Oğrak (Mersin İdmanyurdu), DK 63: Ahmet Devret (Eyüpspor), DK 76: Hasan Daş (Mersin İdmanyurdu)
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