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Hacettepe, Şanlıurfaspor'u tek golle geçti
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HACETTEPE, ŞANLIURFASPOR'U TEK GOLLE GEÇTİ

Hacettepe, Şanlıurfaspor'u tek golle geçti

TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Hacettepe Spor ile Şanlıurfaspor, Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hacettepe Spor 1-0 kazandı.

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Hacettepe Spor 1 - Şanlıurfaspor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Hacettepe Spor ile Şanlıurfaspor Cebeci İnönü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hacettepe Spor 1-0 kazandı.

Hacettepe Spor: Übeyd Adıyaman, Alaaddin Okumuş, Berat Aydoğdu, Fethi Özer, Rahmi Can Karadaş, Mahmut Bilir, Kadir Arı, Burak Çolak (77' Recep Eren Karabacak), Soner Dikmen, Serdarcan Eralp (63' Berat Ayberk Özdemir), Noyan Öz (82' Aytaç Öden)

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Şaban Özel, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Artun Akçakın, Okan Şahingöz (84' Fahri Tatan), Muhammed Gönülaçar, Halil Köçer (71' Feridun Kıroğlu), Mertcan Çam (84' Oğuzhan Türk), Hüseyin Kala

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Hakem: Yakup Bakır, Mehmet Öcal, İsmail Taygun Tasalı, Ercan Hellaç

Gol: DK 45: Soner Dikmen (Hacettepe Spor)

Sarı Kartlar: DK 34: Burak Çolak (Hacettepe Spor), DK 45: Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor), DK 54: Berat Aydoğdu (Hacettepe Spor), DK 58: Serdarcan Eralp (Hacettepe Spor), DK 90: Übeyd Adıyaman (Hacettepe Spor), DK 90: Berat Ayberk Özdemir (Hacettepe Spor), DK 90: Bahadır Öztürk (Şanlıurfaspor), DK 90: Mehmet Taşçı (Şanlıurfaspor), DK 90: Recep Eren Karabacak (Hacettepe Spor)
 

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