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İnegölspor 2 - Keçiörengücü 1
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İNEGÖLSPOR 2 - KEÇİÖRENGÜCÜ 1

İnegölspor 2 - Keçiörengücü 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında İnegölspor ile Keçiörengücü İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İnegölspor 2-1 kazandı.

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İnegölspor 2 - Keçiörengücü 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında İnegölspor ile Keçiörengücü İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İnegölspor 2-1 kazandı.

İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Bilal Özdemir, Anıl Şahin, Emrah Dağ, Uğur Parlak (64' Ali Sakal), Emirhan Aydoğan, Okan Deniz, Barış Sinan Üstün, Ahmet Hakan Şahin (71' Enes Ata)

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör, Efe Can Çölbekler (46' İlyas Yavuz), Uğur Utlu, Tarık Mayhoş, Rıdvan Koçak, Berat Satılmış (82' Abdurrahman Kuyucu), Burak Aydın, Okan Baydemir, Ahmet Güven (73' Muhammet Yılmaz), Umut Pusat

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Hakem: Atilla Karaoğlan, Emin Barlas, Hakan Yoldaş, Emre Yüksel

Goller: DK 5: Kemal Hastürk (İnegölspor), DK 32: Umut Pusat (Keçiörengücü), DK 43: Ahmet Hakan Şahin (İnegölspor)

Sarı Kartlar: DK 32: Anıl Şahin (İnegölspor), DK 44: İsa Akgöl (İnegölspor), DK 50: Rıdvan Koçak (Keçiörengücü)

Kırmızı Kart: DK 76: Anıl Şahin (İnegölspor)

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