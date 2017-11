SİLİVRİSPOR 1 - A. SELÇUKSPOR 2

Silivrispor 1 - A. Selçukspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Silivrispor ile A. Selçukspor Silivri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 2-1 kazandı.

Silivrispor: Onur Bulut, İbrahim Kaş, Güray Kula, Yusuf Onur Arıkan, Fuat Yaman, Serdar Eylik, Doğan Ateş, Barış Bakır, Yunus Yaşar, Sercan Besler (87' Emir Gökçe), İsmail Düzgün (74' Serkan Çalık)

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay (46' Sertan Yiğenoglu), Ali Yaşar, Özkan Taştemur, Alpay Koldaş, İbrahim Ak (58' Süleyman Türkeş), Seddar Karaman, İbrahim Serdar Aydın, Onurcan Güler (54' Alpay Cin), Emre Can Atila, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Gökçen Öztürk, Ali Can Alp, Arif Dilmeç, Feridun Daldaş

Goller: DK 43: Fuat Yaman (Silivrispor), DK 83: Ali Yaşar (A. Selçukspor), DK 90: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor)



Sarı Kartlar: DK 68: Ali Yaşar (A. Selçukspor), DK 68: Mücahit Can Akçay (A. Selçukspor), DK 69: İsmail Düzgün (Silivrispor), DK 79: İbrahim Kaş (Silivrispor), DK 81: Alpay Cin (A. Selçukspor), DK 88: Emre Can Atila (A. Selçukspor)



Kırmızı Kart: DK 80: Güray Kula (Silivrispor)