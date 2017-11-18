SARIYER 0 - HATAYSPOR 2

Sarıyer 0 - Hatayspor 2
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sarıyer ile Hatayspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazandı.
Sarıyer: Serdar Kulbilge, Sabutay Alper Bayülken, Kemal Tokak (35' Serkan Yalçın), Ali Zorlu, Hüsnü Başkurt, Kıvanç Karakaş (45' Alim Harlak), Fırat Sezer, Günay Şakar (64' Hakan Soylu), Erkut Tekinsoy, Bertul Kocabaş, Emrah Uzun
Teknik Direktör: Bahri Kaya
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Volkan Altınsoy, Mehmet Dingil (90' Ömer Tunç), Mithat Yaşar, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Taha Balcı (80' Mehmet Albayrak), Caner Hüseyin Bağ (88' Köksal Yedek), Hamza Gür
Teknik Direktör: Murat Sönmez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Veli Karakaya, Mustafa Han, Uğur Erdoğan, Hüseyin Gökberk Arslan
Goller: DK 51: Soner Örnek (Hatayspor), DK 59: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı Kart: DK 61: Taha Balcı (Hatayspor)
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