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Sarıyer 0 - Hatayspor 2
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SARIYER 0 - HATAYSPOR 2

Sarıyer 0 - Hatayspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sarıyer ile Hatayspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazandı.

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Sarıyer 0 - Hatayspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Sarıyer ile Hatayspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazandı.

Sarıyer: Serdar Kulbilge, Sabutay Alper Bayülken, Kemal Tokak (35' Serkan Yalçın), Ali Zorlu, Hüsnü Başkurt, Kıvanç Karakaş (45' Alim Harlak), Fırat Sezer, Günay Şakar (64' Hakan Soylu), Erkut Tekinsoy, Bertul Kocabaş, Emrah Uzun

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Volkan Altınsoy, Mehmet Dingil (90' Ömer Tunç), Mithat Yaşar, Oğuz Kocabal, Yılmaz Özeren, Taha Balcı (80' Mehmet Albayrak), Caner Hüseyin Bağ (88' Köksal Yedek), Hamza Gür

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Hakem: Veli Karakaya, Mustafa Han, Uğur Erdoğan, Hüseyin Gökberk Arslan

Goller: DK 51: Soner Örnek (Hatayspor), DK 59: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı Kart: DK 61: Taha Balcı (Hatayspor)

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