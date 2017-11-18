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Payas Bel. 2 - Cizrespor 2
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PAYAS BEL. 2 - CİZRESPOR 2

Payas Bel. 2 - Cizrespor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Payas Bel. ile Cizrespor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Payas Bel. 2 - Cizrespor 2

TFF 3.Lig 3.Grup 13. haftasında Payas Bel. ile Cizrespor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Aykut Topal, Cuma Ali Üzüm, Abdulsamet Kırım (52' Ömer Demircan), İhsan Uğur Göktaş, Baran Yardımcı, Tevfik Şanver, Necmi Çoban, Gökhan Öztürk, Sezer Çelik (76' Gökhan Çırak), Gökhan Aydaş

Teknik Direktör:

Cizrespor: Serkan İpek, Erhan Eren, Volkan Zemen, Emrah Çalışlar, Muhammet Ali Yenilmez, Sami İzcican, Gökhan Ünver, Önder Karaboğa, Mazlum Öndil, Vedat Aydın, Hurşut Meriç (73' Mehmet Batuhan Şenel)

Teknik Direktör: İsmail Batur

Hakem: Süleyman Soyutürk, Burak Celep, Çağdaş Yüksel Çağ, Serkan Pınar

Goller: DK 22: İhsan Uğur Göktaş (Payas Bel.), DK 39: Sami İzcican (Cizrespor), DK 59: Gökhan Aydaş (Payas Bel.), DK 66: Gökhan Ünver (Cizrespor)

Sarı Kart: DK 38: Burak Ömer Kısa (Cizrespor)

Kırmızı Kart: DK 83: Burak Ömer Kısa (Cizrespor)

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