A. BAĞCILAR 3 - K.ERCİYESSPOR 0

A. Bağcılar 3 - K.Erciyesspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 13. haftasında A. Bağcılar ile K.Erciyesspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Bağcılar 3-0 kazandı.
A. Bağcılar: Sercan Hacıoğlu, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer, Halil İbrahim Mızrap, Güney Polat, Kerem Tulgar (61' Murat Batuhan Abdikoğlu), Hüseyin Çiray, Salih Seyis (27' Recep Berk Elitez), Bertuğ Başdemir, Berat Eyüpoğlu, Ertuğrul Yıldırım (76' Özcan Aydın)
Teknik Direktör: Armağan Turhan
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K.Erciyesspor: Osman Kuş, Cüneyt Turgut, Halil Karataş, Talha Çoban, Turgay Aydoğan (79' Yakup Can Yazgan), Yusuf Yücel, Muhammed Yasin Turgutalp, Osman Türkmen (90' Burak Türkmen), Selim Başev, Ömer Faruk Kılıç (65' Batu Han Hidayetoğlu), Göktuğ Berathan Şeker
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme
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Hakem: Muhammetali Metoğlu, Erdem Altaş, Akın Karabacak, Hamza Pehlivan
Goller: DK 66: Ertuğrul Yıldırım (A. Bağcılar), DK 84: Murat Batuhan Abdikoğlu (A. Bağcılar), DK 88: Özcan Aydın (A. Bağcılar)
Sarı Kartlar: DK 45: Muhammed Yasin Turgutalp (K.Erciyesspor), DK 50: Güney Polat (A. Bağcılar), DK 79: Gökhan Çalışır (A. Bağcılar)
Kırmızı Kart: DK 68: Muhammed Yasin Turgutalp (K.Erciyesspor)
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