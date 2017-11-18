Gümüşhanespor 3 - Z. Kömürspor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Gümüşhanespor ile Z. Kömürspor Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 3-2 kazandı.
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Ramazan Işık, Fırat Arıkan, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü (87' Melih Ağa), Serhat Mermer, Kağan Söylemezgiller, Servan Taştan (45' Onur Okan), Ersel Aslıyüksek (81' Mehmet Menderes Önkuzu), Furkan Yaman
Teknik Direktör:
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Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Şevket Güngör, Ercan Coşkun (88' Ertan Koç), Reşo Akın, Hasan Küçcük, Mert Caymaz, Hüseyin Yılmaz (66' Ekrem Sarıçam), Onur Eriş, Cem Sultan (66' Semih Beyaz), Okan Eken
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
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Hakem: Ali Karatutlu, M.murat Emre, Mustafa Onur Özgenç, Volkan Şeker
Goller: DK 2: Hüseyin Yılmaz (Gümüşhanespor), DK 24: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 33: Fırat Arıkan (Gümüşhanespor), DK 56: Furkan Yaman (Gümüşhanespor), DK 88: Onur Eriş (Z. Kömürspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Cem Sultan (Z. Kömürspor), DK 23: Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor), DK 24: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 55: Kağan Söylemezgiller (Gümüşhanespor), DK 70: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 86: Furkan Yaman (Gümüşhanespor)
Kırmızı Kartlar: DK 77: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 86: Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor)
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