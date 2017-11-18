﻿
Gümüşhanespor 3 - Z. Kömürspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÜMÜŞHANESPOR 3 - Z. KÖMÜRSPOR 2

Gümüşhanespor 3 - Z. Kömürspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Gümüşhanespor ile Z. Kömürspor Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gümüşhanespor 3-2 kazandı.

177 Okunma

Gümüşhanespor 3 - Z. Kömürspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 13. haftasında Gümüşhanespor ile Z. Kömürspor Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 3-2 kazandı.

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Ramazan Işık, Fırat Arıkan, Mehmet Cansın Çiçek, Muharrem Doğan, Dilaver Güçlü (87' Melih Ağa), Serhat Mermer, Kağan Söylemezgiller, Servan Taştan (45' Onur Okan), Ersel Aslıyüksek (81' Mehmet Menderes Önkuzu), Furkan Yaman

Teknik Direktör:

Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer, Şevket Güngör, Ercan Coşkun (88' Ertan Koç), Reşo Akın, Hasan Küçcük, Mert Caymaz, Hüseyin Yılmaz (66' Ekrem Sarıçam), Onur Eriş, Cem Sultan (66' Semih Beyaz), Okan Eken

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Hakem: Ali Karatutlu, M.murat Emre, Mustafa Onur Özgenç, Volkan Şeker

Goller: DK 2: Hüseyin Yılmaz (Gümüşhanespor), DK 24: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 33: Fırat Arıkan (Gümüşhanespor), DK 56: Furkan Yaman (Gümüşhanespor), DK 88: Onur Eriş (Z. Kömürspor)

Sarı Kartlar: DK 15: Cem Sultan (Z. Kömürspor), DK 23: Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor), DK 24: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 55: Kağan Söylemezgiller (Gümüşhanespor), DK 70: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 86: Furkan Yaman (Gümüşhanespor)

Kırmızı Kartlar: DK 77: Okan Eken (Z. Kömürspor), DK 86: Hasan Hüseyin Akınay (Gümüşhanespor)

﻿

Gümüşhanespor - Z. Kömürspor maç kadroları belli oldu...
Türk futbolunda altyapı sorunu ve Almanya örneği
"TFF, 2019 sonrası için kulüplerle oturup masaya yatırmalı"
2. Lig ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Gümüşhanespor 2 - Niğde Belediyespor 0
Z. Kömürspor 2 - Pendikspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿